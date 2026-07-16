Fedecámaras Nueva Esparta propone plan estratégico para evitar la parálisis económica regional

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela. (Fedecamaras), capítulo Nueva Esparta, presentó una serie de propuestas que buscan combinar la ayuda humanitaria con la reactivación productiva.

Tras los sismos ocurridos el 24 de junio, el gremio empresarial manifestó su solidaridad con las comunidades afectadas, pero advirtió sobre la urgencia de tomar medidas oportunas para impedir que la emergencia nacional derive en un colapso financiero y en la pérdida de empleos en la región insular.

Gabriel Briceño, presidente estadal de Fedecámaras, señaló, desde la avenida Bolívar en el municipio Maneiro, que el sector privado de Margarita mantiene su compromiso social activo frente a la contingencia.

Sin embargo, aclaró que los líderes empresariales tienen la responsabilidad de buscar alternativas que protejan las plazas de trabajo y aseguren la continuidad operativa de los comercios, para así evitar que el destino turístico pierda su capacidad de respuesta económica.

Entre los planteamientos principales destaca la necesidad de asegurar la conectividad aérea y marítima de la isla para mantener el flujo de bienes y visitantes.

Asimismo, el gremio sugiere habilitar el puerto de El Guamache como depósito aduanero para agilizar el abastecimiento, acompañado de un esquema transitorio de alivio tributario que disminuya la carga fiscal sobre las empresas mientras se supera la coyuntura actual.

La estabilidad de los servicios básicos como el agua, la electricidad y el suministro de combustible también forma parte de las prioridades expuestas por la federación para sostener el aparato productivo.

Para coordinar estas acciones de manera eficiente, la central empresarial solicita formalmente a las autoridades nacionales, regionales y municipales la instalación de una mesa de trabajo mixta que permita evaluar y atender la situación de forma conjunta.

Como medida inmediata, las distintas cámaras afiliadas avanzan en un censo detallado para identificar los requerimientos urgentes de sus miembros.

Esta información, según Briceño, servirá para gestionar alianzas con la banca privada que faciliten el acceso a financiamientos con condiciones de pago adaptadas a la realidad vigente, con el propósito de dar estabilidad laboral y seguridad económica a la población neoespartana.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero