González Urrutia: Retirar la nacionalidad a Leopoldo López vulnera derecho internacional

Edmundo González Urrutia denunció la intención de Nicolás Maduro de retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López, ya que, según subrayó, "vulnera los principios más básicos del derecho internacional".

Así se pronunció González Urrutia este domingo después de que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunciase ayer que Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retirar la nacionalidad a López por un supuesto "llamado a la invasión militar" de su país.

"Privar a un ciudadano de su nacionalidad por motivos políticos vulnera los principios más básicos del derecho internacional", dijo González Urrutia en un mensaje en la red social X en el que se solidarizó con López "y con cada venezolano víctima".

El opositor aseguró que "la reciente amenaza contra Leopoldo López forma parte de una práctica cada vez más común en los regímenes autoritarios de la región".

En este sentido, denunció que "la identidad no es una concesión del poder, es un derecho que está siendo violado", y denunció que "millones de venezolanos que han huido del país viven hoy sin pasaporte ni cédula y sin posibilidad de renovar sus documentos", así como la falta reconocimiento y protección para los niños "que nacen en el exilio en condición de apátridas".

La solicitud de Maduro al TSJ se hizo después de que López dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve la fórmula en la "presión" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de las aguas venezolanas, lo que Caracas denuncia como una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".

En declaraciones a EFE tras conocer la noticia, López afirmó que Maduro está "arrinconado" y se reafirmó "no en las palabras, sino en cada una de las letras" que provocaron la petición para retirarle la nacionalidad.

Madrid / EFE