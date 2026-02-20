González: leyes aprobadas en Caracas son una copia deficiente de las dictadas en Washington 

Omar González, representante de Venezuela en Anzoátegui, fijó posición sobre la reciente aprobación de leyes y anuncios de cambios en normativas internas del país.

A su juicio, las medidas que se están tomando "son una copia deficiente de las órdenes dictadas en Washington".

"La Ley de Amnistía no es una iniciativa de los interinos, sino un pésimo show político montado por la espuria e ilegítima Asamblea Nacional de Jorge Rodriguez para adular al ocupante de la Casa Blanca, al igual que la modificación o eliminación de la Ley contra el Odio", expresó.

Intención

Para el dirigente de Vente, el trasfondo de las últimas acciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la máxima autoridad del Parlamento, Jorge Rodríguez, tienen un fin y es "lograr la impunidad".

“Los hermanos Rodríguez negocian la destrucción del régimen a cambio de impunidad; esta es la verdad que conocen en el seno del mismo narco-régimen. Delcy y Jorge están inmersos en una telaraña de intrigas y traiciones que ellos mismos han tejido en la búsqueda de su escape y acomodo. Ellos están cumpliendo con una exigencia; destruir todo el aparato del régimen. Por eso, hacen lo que hacen, y su finalidad es obtener la recompensa de su fuga del país en el momento preciso”, aseguró González.

Puerto La Cruz / Redacción Web