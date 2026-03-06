Gobierno venezolano inspecciona su embajada y consulados en EE.UU. tras restablecer las relaciones

El gobierno de Venezuela inspeccionó recientemente su embajada y consulados en Estados Unidos para su acondicionamiento, informó el viceministro para la Comunicación Internacional, Rander Peña, en una entrevista difundida este viernes.

Caracas y Washington anunciaron este jueves el restablecimiento formal de sus relaciones diplomáticas y consulares, rotas en 2019 por el entonces líder venezolano, Nicolás Maduro -capturado el pasado enero por EE.UU.- en respuesta a la decisión de la Casa Blanca de reconocer al opositor Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela, cuando era titular del Parlamento.

En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Peña fue consultado sobre el estado de las instalaciones de la embajada y los consulados en EE.UU., a lo que respondió que "recientemente se fue a hacer una inspección", sin especificar cuándo, por quiénes ni las condiciones actuales.

En todo caso, el funcionario dijo que "seguramente" la sede diplomática de su país en Washington "requerirá arreglos", ya que "en años anteriores el extremismo (…) intentó hacer de las suyas y asaltó las embajadas y consulados en los Estados Unidos".

"Allí hay cosas por hacer que seguramente, a partir de este momento, se acomodarán y se arreglarán", indicó.

En mayo de 2019, el opositor Carlos Vecchio, a quien Guaidó había nombrado como su representante en EE.UU., tomó el control de la embajada en Washington y anunció el "cese de la usurpación".

En febrero de 2023, EE.UU. asumió el control temporal de la embajada tras la disolución del llamado "Gobierno interino" de Guaidó.

Ambos países anunciaron el jueves la reanudación de sus relaciones dos meses después de los ataques estadounidenses en territorio venezolano durante los que fueron capturados Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

Peña consideró como una "decisión soberana" la de restablecer los vínculos y afirmó que el pueblo venezolano espera que haya un "respeto mutuo" y "relaciones constructivas" bilaterales.

A su juicio, esta es la "única vía" para lograr el levantamiento total de las sanciones.

Caracas / EFE