Gobierno venezolano emite comunicado para destacar relaciones con Cuba

La cancillería venezolana emitió la tarde de este domingo un comunicado en donde manifestó que "la relación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad".

Asimismo, destacó que las relaciones internacionales deben regirse por "los principios del Derecho Internacional, la no intervención, la igualdad soberana y la libre determinación de los pueblos".

El escrito surge después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera en su cuenta de Truth Social que Venezuela ya no daría más petróleo ni dinero a Cuba.

Tras esta declaración, el gobierno cubano ha rechazado las acusaciones de Washington, quien además aseguró que dichos recursos eran a cambio de "servicios de seguridad".

Caracas / EFE