Gobierno venezolano desmiente supuesta reunión entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado en Turquía

El gobierno venezolano desmintió este domingo una información que circuló en redes sociales sobre una presunta reunión secreta entre la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y la líder opositora María Corina Machado en Estambul, Turquía. La versión fue difundida por el periodista Homero Boscán a través de su cuenta en X y posteriormente fue catalogada como falsa por la cuenta oficial Miraflores al Momento.

Según la publicación de Boscán, ambas dirigentes habrían sostenido un encuentro promovido por Estados Unidos y el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, para abordar temas relacionados con las elecciones venezolanas. El mensaje también aseguraba que Machado había viajado desde Oslo, Noruega, mientras que Rodríguez se trasladó desde la India para participar en la supuesta reunión.

La cuenta Miraflores al Momento respondió a la información colocando la etiqueta de “Fake” sobre la publicación y negando categóricamente que dicho encuentro se hubiera producido.

Aunque ambas figuras se encuentran actualmente fuera del país, sus agendas públicas han sido divulgadas por separado. Machado llegó a Oslo para participar en el Oslo Freedom Forum y sostener encuentros con venezolanos residentes en Noruega, donde afirmó que regresará próximamente a Venezuela.

Por su parte, Rodríguez realizó una visita oficial a la India, donde sostuvo reuniones de trabajo y recorrió la refinería de Jamnagar, considerada una de las más grandes del mundo.

Caracas / Redacción web