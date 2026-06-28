Gobierno extiende suspensión de clases al menos una semana más

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la extensión de la suspensión de las actividades académicas en todos los niveles del sistema educativo para la semana comprendida entre el 29 de junio y el 3 de julio de 2026.

La medida responde a las secuelas del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio, una contingencia que mantiene desbordadas las capacidades operativas de diversas regiones e impide el retorno seguro a las aulas.

Además, múltiples planteles públicos, privados y sedes universitarias a lo largo del territorio nacional han sido habilitados formalmente como centros de acopio y coordinación humanitaria para centralizar la recepción de insumos, alimentos y medicinas destinados a las familias afectadas por el desastre natural.

En el país, el período escolar aún no había concluido, pues esto suele darse en los primeros días de julio. Se desconoce si se recuperarán los días faltantes o si se decretará el fin del año educativo.

Caracas / Redacción Web