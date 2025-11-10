Gobierno de Venezuela planta unas 32.000 especies forestales y frutales para reforestación

El Gobierno de Venezuela plantó 32.566 especies forestales y frutales en 123 hectáreas distribuidas en distintos estados del país, como parte de una jornada nacional de reforestación, informó este viernes el Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente).

En una nota de prensa, la cartera de Estado indicó que la jornada incluyó especies "priorizadas" -entre las que destacan apamates, samanes, caobas- para su plantación en "áreas geográficas estratégicas".

También, prosiguió, se plantaron "árboles de mamón, bucares, ejemplares de mijao, además de tecas, cedros, mereyes, ceibas y plantas de café, entre otras variedades, destinadas a fortalecer la cobertura vegetal y áreas vulneradas".

Territorio

La plantación se hizo en todo el país, dijo el Ministerio, que destacó las del estado Aragua (norte), con 4.000 ejemplares sembrados en 10 hectáreas; Portuguesa (oeste), con 4.000 en 10 hectáreas; Yaracuy (este), 3.124 en 14 hectáreas; Barinas (oeste), 3.025 en 3,9 hectáreas, y Carabobo (norte), con 2.500 en 6 hectáreas.

El Gobierno venezolano presentará en la COP30, que se celebra en la ciudad brasileña de Belém, los avances que, asegura, ha habido en reforestación, así como los "esfuerzos en la preservación de la biodiversidad, especialmente en la cuenca amazónica", informó este jueves el canciller, Yván Gil, quien forma parte de la delegación oficial.

Según un mapeo del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) elaborado junto con la ONG SOSOrinoco, desde 2020 la minería aurífera ilegal ha deforestado un total de 2.240 hectáreas del Parque Nacional Yapacana, en el estado venezolano de Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), lo que se ralentizó, sobre todo, el año pasado.

SOSOrinoco advierte que la desforestación ha vuelto "a incrementarse en la segunda mitad de 2025, cuando -indicó- se ha evidenciado nuevas minas en la cima del cerro Yapacana".

Caracas / EFE