Gobierno de Maduro transmite nuevamente sus inquietudes a la ONU sobre "amenazas militares" de EE.UU.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, sostuvo una reunión este jueves con el coordinador residente de la ONU en el país suramericano, Gianluca Rampolla, en la que le expresó nuevamente las inquietudes del Ejecutivo de Nicolás Maduro sobre las "amenazas militares" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue aéreo y naval en el mar Caribe.

"Subrayamos la urgencia de que el Sistema de Naciones Unidas adopte una postura firme en la defensa de nuestra región de América Latina como zona de paz y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas por parte de todos los Estados", señaló Gil en una publicación en Telegram, donde compartió fotografías del encuentro.

Además, dijo que la reunión tuvo como objetivo fortalecer la cooperación, "fundamentada en el respeto a la soberanía y en el liderazgo del pueblo venezolano organizado", sin ofrecer mayores detalles.

El pasado 18 de noviembre, la ONU alentó a Estados Unidos y Venezuela a establecer un "diálogo" y les ofreció sus "buenos oficios", pese a que reconoció entonces que ninguna de las partes ha dado señales de querer que la organización internacional se "involucre" en su disputa como mediadora.

El portavoz de la Secretaría General, Farhan Haq, no aclaró en ese momento si el secretario general de la ONU, António Guterres, ha tratado con funcionarios de EE.UU. sus potenciales acciones en Venezuela, pero expresó disposición a mediar diplomáticamente teniendo en cuenta que Nicolás Maduro ha manifestado voluntad de dialogar.

Este jueves, Maduro dijo estar confiado en la victoria en caso de que su país se declare como "república en armas", en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, y pidió a la fuerza aérea estar "alertas y listos".

Caracas / EFE