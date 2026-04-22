Asociación de Cañicultores llamó a productores a integrarse ante inminencia en la reactivación del central

Edgar Palomo, director de la Asociación de Cañicultores de Cumanacoa, informó este miércoles que ya todo está listo para arrancar con la zafra en el central azucarero, para lo cual están a tono los equipos con los cuales se hará la refinación.

Palomo anunció que se reactivó el Departamento de Agronomía de la factoría, por lo que instó a los productores a acudir a la asociación, para que puedan conocer los planes que se pondrán en marcha.

Precisó que la reactivación de la dependencia y del equipo técnico permitirá desarrollar las estadísticas en materia de caña de azúcar y los problemas que presenta el sector.

Plan pendiente

Señaló que está pendiente el plan de siembra, para lo cual requieren la voz de los productores y aspiran que no se pierdan más cosechas, ante la activación de la procesadora de Cumanacoa.

“Productores de caña de azúcar, acérquense a la asociación con confianza, ya está el refino, casi está listo el central para refinar”.

Dijo que también se están poniendo a tono los molinos para las minizafras, que fue lo que se acordó para comenzar a desarrollar el sector.

Sucre/ Yumelys Díaz