Realizan ciclo de consultas técnicas sobre Proyecto de Ordenanza de Régimen Tributario Especial en Urbaneja

El concejo del municipio Diego Bautista Urbaneja, en el estado Anzoátegui, realizó este martes un ciclo de consultas técnicas sobre el Proyecto de Ordenanza de Régimen Tributario Especial, como parte del proceso que llevan a cabo desde el 13 hasta este 22 de abril, con el objetivo de transformar al territorio en el principal epicentro administrativo del sector hidrocarburos.

Mediante una nota de prensa se conoció que los ediles, en compañía del alcalde Manuel Ferreira, recibieron a gerentes y representantes legales de empresas energéticas, petroleras y gasíferas para discutir los incentivos fiscales que buscan dinamizar la economía local.

En el encuentro también discutieron beneficios adicionales en publicidad comercial permanente y ocasional, orientados a facilitar el establecimiento de marcas tecnológicas y de servicios conexos en esa ciudad.

Atención

Ferreira manifestó que su gestión entiende que para construir una ciudad que responda a las necesidades reales de la gente, deben ser facilitadores del progreso.

"Este diálogo con el sector privado es fundamental. No solo buscamos atraer capital, sino también consolidar un compromiso de gestión donde el crecimiento empresarial se traduzca en bienestar para todos", expresó Ferreira.

Para el presidente del concejo, Freddy Palomo, como legisladores, su función es servir de puente transparente entre la norma y los actores que impulsan el desarrollo.

Mesas técnicas

"Estas mesas técnicas garantizan que el proceso sea plural y que la ordenanza nazca con el consenso necesario para brindar seguridad jurídica a quienes apuestan por nuestro municipio", comentó Palomo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Finanzas, María Eugenia Fuentes, dijo que realizan un análisis técnico y económico riguroso para asegurar un equilibrio financiero.

"El objetivo es ofrecer un esquema competitivo que atraiga inversión sin asfixiar al contribuyente, logrando que el municipio sea autosustentable y eficiente en su recaudación", destacó Fuentes.

Urbaneja / Elisa Gómez