Opositores y voceros del Psuv en Sucre realizaron encuentro para dialogar sobre acciones en pro del país

El exlegislador del estado Sucre y secretario general de Soluciones por Venezuela (SpV), Miguel Vásquez, informó que varios partidos políticos de oposición en la entidad como Fuerza Vecinal, Lápiz, Alianza Democrática y SpV, realizaron un encuentro con voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Consejo Legislativo, alcalde de Cumaná y la gobernadora del estado, Johana Carrillo, para explorar una agenda en beneficio de la ciudadanía.

Vásquez precisó que no se establecieron acuerdos ni alianzas políticas, pero se trataron temas como la necesidad de apostar a mejores gestiones gubernamentales, convivencia democrática, paz, unión nacional, seguir exigiendo eliminación de la sanciones económicas y el rescate de la soberanía nacional, “hoy lesionada”.

Canal

Señaló que acordaron abrir un canal de comunicación periódico, para hablar en términos concretos de servicios públicos, desarrollo económico, gestión gubernamental y otros puntos de interés sucrense.

“Por lo pronto, acordamos participar juntos en la jornada de interés nacional convocada por la presidente encargada Delcy Rodríguez, denominada peregrinación nacional por la paz y la eliminación definitiva de las sanciones y el bloqueo económico contra Venezuela”.

Sucre/ Yumelys Díaz