Motrasalud: existen algunas irregularidades en el pago de contratados en el hospital Luis Razetti

El delegado de prevención del Hospital Universitario Luis Razetti de Barcelona y coordinador general del Movimiento de los Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en el estado Anzoátegui, Edisson Hernández, denunció este miércoles que existen algunas irregularidades en el pago de las personas contratadas en este centro, por lo que solicita la respectiva corrección.

"Tenemos personal que es contratado y ejerce sus funciones de gratis, porque pasan entre cinco y seis meses sin llegarles el salario, el bono de guerra y la cestaricket", expresó.

Según Hernández, cuando el trabajador acude a solicitar información, sólo les dicen que esperen la próxima quincena.

"Necesitamos que le metan la lupa al personal, especialmente, que lleva las nóminas por el desbarajuste que hay, están jugando con el ingreso del trabajador y su familia. Deberían pagarles el retroactivo y los intereses de lo que dejaron de percibir. Este tipo de situaciones tiene más de un año presentándose", destacó.

Afectados

El dirigente gremial aseguró que estas presuntas irregularidades han afectado a obreros y camilleros, entre otros, trabajadores.

"Dejan de percibir el sueldo y los bonos que pagan a través del sistema Patria y no hay quién se haga responsable. El salario del trabajador es como la biblia, nadie puede jugar con eso", enfatizó.

Hernández recordó que el pasado 9 de abril fueron atendidos por la Autoridad Única de Salud en la entidad y presidente del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz), Roberto Rojas, a quien le plantearon varios temas, entre ellos esta situación, por lo que esperan que se tomen en cuenta los correctivos prontamente.

Barcelona / Elisa Gómez