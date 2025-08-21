Gobierno de Maduro agradece a China por oponerse al patrullaje de buques estadounidenses en Caribe

El canciller venezolano, Yván Gil, agradeció este jueves al Gobierno de China por manifestar su oposición al patrullaje de buques que planteó Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de Venezuela, para combatir el narcotráfico.

En su canal de Telegram, Gil expresó, en nombre del presidente Nicolás Maduro, su agradecimiento a China por su "firme rechazo al intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela" y a las "amenazas de uso de la fuerza" que buscan transformar a la región, según el funcionario, en un "nuevo escenario de guerra colonial".

"Apreciamos profundamente las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que reflejan su solidaridad con nuestro país y reiteramos nuestra inquebrantable amistad con el pueblo y el Gobierno de China", subrayó el canciller.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó este jueves en rueda de prensa que Pekín "se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU o infrinja la soberanía y seguridad de otros países".

"Nos oponemos al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y a que potencias externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto", agregó.

Ning instó a EE.UU. a "hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe" en lugar de medidas militares que, según denuncian varios líderes regionales, ponen en riesgo la estabilidad de la zona.

El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cerca de Venezuela.

Este jueves, el secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a Estados Unidos y Venezuela a "resolver sus diferencias por medios pacíficos".

Caracas / EFE