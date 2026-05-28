Vetz apuesta por los nuevos comienzos con su sencillo “Mudarme contigo”

Svetlana Maury, conocida musicalmente como Vetz, presentó su nuevo sencillo “Mudarme contigo”, una propuesta que mezcla la nostalgia del indie rock con la frescura del pop contemporáneo. Nacida en Lechería, estado Anzoátegui, y actualmente radicada en Miami, la compositora y productora apuesta por una etapa más madura y cinematográfica con este lanzamiento.

El tema fue producido junto a Oliver Kid y plantea una reflexión sobre los cambios, el amor y la incertidumbre. A través de la metáfora de una mudanza, la canción explora los riesgos emocionales que implica comenzar de nuevo, conectando con una generación que encuentra en las transiciones una forma de crecimiento personal, reseña una nota de prensa difundida por el equipo de la artista.

“Mudarme contigo” combina guitarras atmosféricas, texturas cálidas y una estructura que va de momentos íntimos a estribillos más enérgicos. La propuesta sonora busca equilibrar la vulnerabilidad acústica con elementos modernos del pop, consolidando una identidad musical marcada por la honestidad emocional.

Desde los nueve años, Svetlana Maury ha utilizado la composición como una forma de expresión personal. Con este nuevo sencillo, Vetz abre paso a un universo conceptual que promete ampliar su propuesta artística y reafirmar su lugar dentro de la escena emergente latina.

La cantante y productora ha destacado por construir una estética musical y visual con influencias cinematográficas, fusionando sonidos alternativos con letras cercanas y emocionales. Su proyecto apunta a conectar con oyentes que atraviesan cambios, despedidas y nuevos comienzos.

Puerto La Cruz / Redacción web