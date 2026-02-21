Gobernadora dio cuenta de unos 147 mil visitantes foráneos en la temporada de Carnaval en Sucre

Sucre está entre los diez estados más visitados en la temporada de carnaval, al ocupar el séptimo lugar de la estadística, de acuerdo a las declaraciones de la gobernadora Jhoanna Carrillo, quien ofreció una rueda de prensa este jueves en Cumaná, para detallar cifras en torno a la fecha.

La mandataria señaló que el eje pariano se configuró como una de los destinos más importantes, al atraer a un importante número de visitantes. “Un gran movimiento importante en todo el eje, que permitió que 97% de los operadores turísticos estuviesen abarrotados”.

Precisó que la entidad ofreció 120 playas aptas, que fueron un epicentro para los visitantes y locales.

Dijo que Carúpano recibió un flujo importante de temporadistas en el Carnaval y también Cumaná, Cumanacoa y otras zonas de la entidad recibieron visitantes.”Fue una gran movida”.

Carrillo dijo que de acuerdo a la encuesta que manejan, unos 400 mil turistas se movilizaron por el estado durante las fechas carnestolendas.

Carrillo aclaró que los números de ingreso por los peajes, ubican a los visitantes foráneos en unos 147.436 mil. “Es un número significativo”. En materia de ocupación hotelera, ubicó la cifra en 91% en toda la entidad.

Adelantó que deben hacer un esfuerzo para mejorar la red de alojamiento, para lo cual está planteando una mesa de trabajo con el sector para semana santa.

Anunció, para esta semana, una reunión con miras a aumentar la capacidad de hospedaje, porque cree que deben mostrar y vender mejor el estado. “Que la gente sepa dónde comer sabroso, donde tener un mejor servicio, donde se puede alojar, como es el sistema o circuito económico”.

Aspira tener una agenda comunicacional, ante la inminencia de la temporada de semana santa. “Es un reto que tenemos en estos 38 días que están quedando, para ofrecer esa vitrina que es el estado Sucre”.

Seguridad

Agregó que el dispositivo de seguridad funcionó a la perfección, así como la red hospitalaria y destacó que pese al movimiento de personas, solo se registraron unos 60 accidentes de tránsito y no se registraron víctimas fatales. “Esto nos dice de la prudencia de nuestra población, para disfrutar sanamente”.

Anunció que uno de los grandes desafíos que tienen en su gobierno es la instalación de una escuela de turismo, pero adelantarán con un aula de la universidad del área en la entidad y buscarán la certificación de los operadores para atender a los turistas.

Carrillo alabó la aplicación de la Ley de Convivencia Ciudadana, que ha permitido mejoras en temas como el uso del casco por parte de los motorizados, el respeto a las normas de tránsito y una seguridad permanente con el uso de las cámaras.

Adelantó que se sumarán a la regulación de los resonadores en las motos, debido a la contaminación sónica.

El alcalde Pedro Figueroa agregó que la seguridad en el municipio, contribuye de manera significativa en el fortalecimiento del turismo.

Adicionó que desde el municipio capital se hizo un esfuerzo significativo para brindar a propios y visitantes, una programación variada.

Sucre / Corresponsalía