Gobernadora de Sucre prohibió la tala y la quema en la parroquia San Juan del municipio Sucre

Johanna Carrillo, gobernadora del estado Sucre, ordenó este jueves la prohibición de la tala y la quema en áreas aledañas a la parroquia San Juan del municipio Sucre, cuya capital es Cumaná, porque recientemente ocurrió un hecho que perjudicó a 4.500 familias que residen en la zona.

Carrillo informó que producto de la tala y la quema descontrolada generaron averías en el sistema de distribución de agua y en la red eléctrica, algo que perjudicó a los pobladores de Cumanacoíta, Mochimita, Guaripa y San Agustín.

"Se aplicará la ley con máxima disciplina a quienes incumplan estas medidas de contingencia. Instamos a la ciudadanía a reportar cualquier actividad ilícita a través del 911 o las Salas de Autogobierno. Trabajamos por la protección de nuestros servicios y el bienestar común. ¡La prevención es tarea de todos!", indicó la mandataria de la entidad oriental, que actualmente afronta un problema de sequía,en Instagram, donde acompañó la información con un video.

Cumaná / Redacción Web