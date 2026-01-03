Gobernadora de Nueva Esparta exige prueba de vida de Maduro tras denunciar su "secuestro"

La gobernadora del estado Nueva Esparta, Marisel Velásquez, lideró una concentración este sábado 3 de enero en la plaza Bolívar de Porlamar, donde exigió una fe de vida del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. La mandataria regional denunció que ambos fueron "secuestrados" durante lo que calificó como "agresiones imperiales" ocurridas en la madrugada contra Venezuela.

En su discurso, Velásquez afirmó que los hechos representan una "violación al hilo constitucional" e hizo un llamado a la población de Margarita, Coche y Cubagua a "mantener la paz, la tranquilidad y la calma", instando a no caer en provocaciones. La actividad contó con la presencia de autoridades regionales, representantes del gobierno nacional y miembros de organizaciones comunales.

Desde la plaza, acompañada por una fusión de instituciones militares, policiales y civiles, la gobernadora dirigió su exigencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "El pueblo venezolano exige respeto; que nos devuelvan al Jefe constitucional", enfatizó Velásquez ante los asistentes, quienes coreaban consignas pidiendo la devolución del mandatario.

La gobernadora reafirmó su disposición de defender la soberanía, mientras los asistentes y autoridades llamaron a mantener una movilización y alerta permanentes. Subrayaron que, según su perspectiva, el secuestro del presidente no rendirá al país, sino que fortalecerá la resistencia.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero