Gobernadora anuncia cronograma de suministro de agua por sectores en Cumaná

La gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, informó que el Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (MinAguas) establecerá cronogramas de distribución para garantizar el suministro de agua potable en distintos sectores de Cumaná, en medio de la contingencia hídrica que afecta a la ciudad.

Durante un contacto telefónico con la emisora Radio 2002, la mandataria regional explicó que la medida forma parte de las acciones adoptadas tras la activación de la subestación Manzanares, considerada una alternativa temporal mientras se recupera el sistema principal de abastecimiento.

De acuerdo con Carrillo, esta infraestructura permitirá generar aproximadamente 1.200 litros de agua por segundo, una cifra inferior a los más de cinco mil litros por segundo que requiere la capital sucrense para cubrir completamente la demanda del servicio.

Medida busca atender parroquias afectadas

La gobernadora señaló que el Ministerio de Aguas será el encargado de diseñar ciclos de distribución para que el recurso llegue de manera organizada a las cuatro parroquias afectadas por la contingencia provocada por la obstrucción del túnel del Embalse Turimiquire.

Carrillo reconoció que, en medio de la emergencia, el principal anhelo de la población es el restablecimiento del servicio regular por tuberías, y admitió que el suministro mediante camiones cisterna ha generado preocupación entre los ciudadanos.

“Sabemos que la gente quiere el agua por tubería y que el abastecimiento por cisternas genera angustia y desespero en los territorios, porque no estamos acostumbrados a vivir esta situación”, expresó.

Según explicó, la puesta en funcionamiento de este sistema permitirá “ganar tiempo” mientras avanzan los trabajos de reparación en el túnel afectado.

La mandataria agregó que la Hidroven ha identificado al menos cinco puntos de obstrucción en la infraestructura del sistema hídrico, los cuales continúan siendo atendidos por los equipos técnicos encargados de las labores de recuperación.

Cumaná / Lino Castañeda