Gobernación de Sucre crea comisión para evaluar edificaciones y anuncia nuevas medidas de prevención tras los sismos

La gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, anunció la creación de una Comisión de Evaluación de Infraestructura con el objetivo de realizar diagnósticos técnicos en edificaciones públicas y privadas de la entidad, como parte de las acciones preventivas adoptadas tras los recientes eventos sísmicos registrados en el país.

La mandataria estadal informó desde Cumaná, municipio Sucre, que esta instancia estará integrada por representantes del Colegio de Ingenieros de la entidad, organismos del Ejecutivo estadal y dependencias municipales, quienes trabajarán de manera coordinada para inspeccionar distintas infraestructuras.

Según explicó, el equipo multidisciplinario evaluará escuelas, hospitales, edificios residenciales, establecimientos comerciales y otras edificaciones para determinar sus condiciones estructurales, identificar posibles riesgos y establecer protocolos de prevención.

Carrillo destacó que estas inspecciones permitirán ofrecer diagnósticos técnicos que orienten la toma de decisiones y contribuyan a evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía.

Formalizar su registro

Durante la rueda de prensa, la gobernadora también hizo un llamado a las personas afectadas por los terremotos, que han llegado al estado Sucre desde La Guaira y otras zonas del centro del país, acudir a los organismos competentes para ser censadas.

Explicó que este registro permitirá a las instituciones conocer cuántas familias permanecen actualmente en la entidad, identificar el lugar donde se encuentran y facilitar su incorporación a los programas de atención social que puedan implementarse en los próximos días.

Indicó que esta información será fundamental para organizar de manera eficiente la asistencia gubernamental y garantizar que cualquier beneficio llegue a quienes realmente resultaron afectados por los movimientos telúricos.

Cultura de prevención

Como parte de las medidas anunciadas, Carrillo informó que las instituciones educativas del estado desarrollarán jornadas de formación dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo para fortalecer la cultura de prevención ante eventos sísmicos.

Detalló que en escuelas y liceos se impartirán charlas y actividades orientadas a enseñar los protocolos de actuación antes, durante y después de un sismo, con el propósito de que niños y adolescentes conozcan cómo responder de manera adecuada ante este tipo de situaciones.

Finalmente, la gobernadora exhortó a la población sucrense a mantener la calma, atender únicamente la información emitida por los organismos competentes y actuar con responsabilidad, pues reiteró que las instituciones continúan trabajando de forma preventiva para fortalecer la seguridad de la ciudadanía.

Cumaná / Lino Castañeda