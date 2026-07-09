Cantaurenses se unieron en jornada de oración por víctimas de terremotos

Los cantaurenses asistieron masivamente a la jornada de oración por las personas fallecidas en los terremotos del 24 de junio, uniéndose en un gesto de hermandad, solidaridad y esperanza congregados en la plaza Bolívar de la localidad.

Ese emblemático lugar de la capital del municipio Freites del estado Anzoátegui, fue el punto de encuentro de autoridades civiles, grupos de apostolado y la comunidad para elevar plegarias a Dios por las víctimas de la catástrofe que afectó a Caracas, La Guaira y otras regiones del país.

La jornada, encabezada por el presbítero Félix José Figueroa Wettel, párroco del Santuario Mariano Nuestra Señora de La Candelaria, también fue propicia para orar por los feligreses que han dado muestras de caridad hacia los sobrevivientes y afectados por los movimientos telúricos.

En esta emotiva actividad religiosa los asistentes expresaron su confianza en Dios, a través de la oración, para encontrar consuelo en los momentos de angustia y dificultad.

Cantaura / Danela Luces