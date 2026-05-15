Colegio de Ingenieros advierte que plantas desalinizadoras y pozos no sustituyen el sistema matriz en Nueva Esparta

El debate sobre la crisis hídrica en el estado Nueva Esparta suma nuevos elementos tras el pronunciamiento del Colegio de Ingenieros de la entidad. La institución gremial analizó el estado de las plantas desalinizadoras, las cuales se han promovido como una opción frente al desabastecimiento, pero aclaró que su viabilidad actual se encuentra comprometida.

La falta de repuestos importados y la ausencia de personal técnico capacitado para operar estas estructuras ponen en riesgo su continuidad operativa y efectividad a largo plazo. Beatriz Ávila, exdirectora de Hidrocaribe y representante del Colegio de Ingenieros, explicó que esta tecnología funciona con éxito en otras islas del Caribe, pero en Margarita enfrenta desafíos operativos críticos.

La especialista detalló que la dependencia de insumos extranjeros como resinas y filtros, sumada a la falta de inversión en mantenimiento preventivo, propicia el colapso de los equipos. Para la experta, la desalinización funciona como una alternativa real solo si el país se prepara logísticamente para sostener la herramienta.

El gremio evaluó además los tres mecanismos que auxilian a la población actual, que abarcan las desalinizadoras, la perforación de pozos y el uso de camiones cisternas. Sobre los pozos detectaron riesgos por la explotación indiscriminada de los acuíferos y la posible contaminación por aguas servidas en zonas urbanas, mientras que las cisternas representan un costo financiero muy alto para los ciudadanos. Los ingenieros aclararon que ninguna de estas opciones cuenta con la capacidad de suplantar la infraestructura principal de la región.

La posición institucional concluye que estos tres sistemas deben mantenerse exclusivamente para la atención de emergencias. Los especialistas insisten en que la solución verdadera pasa por la reparación y optimización de los grandes acueductos matriz de Turimiquire y Clavellinos.

Ávila recordó que existen planes maestros diseñados para recuperar el servicio y reiteró la disposición del Colegio de Ingenieros para ofrecer asesoría técnica con el objetivo de ejecutar las obras requeridas.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero