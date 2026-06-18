Gobernación de Anzoátegui decretó Día de Júbilo No Laborable por consagración de Marinos

La Gobernación del estado Anzoátegui, dirigida por Luis José Marcano, decretó el 19 de julio de 2026 como Día de Júbilo No Laborable, tras la consagración de Marinos de Anzoátegui en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026.

Así lo dio a conocer el Ejecutivo Regional mediante el decreto 449 de Gaceta Oficial, publicado la noche del jueves, en Instagram, donde se indicó que la medida se tomó para que el pueblo anzoatiguense pueda participar en las festividades del conjunto naval.

"(Se declara) DÏA JÜBILO REGIONAL y DÏA NO LABOABLE El diecinueve (19) de junio del año dos mil ventiséis (2026) con motivo de la histórica victoria de MARINOS DE ANZOÄTEGUI B.B.C., conquistando su duodécima (12°) corona en el Baloncesto Profesional Venezolano, tamaña hazaña deportiva merece el reconocimiento insititucional del gobierno regional, propiciando que la masa trabajadora y la colectividad en general se unan al júbilo que embarga a toda la colectividad anzoatiguense", indicó la Gobernación de Anzóategui en la cuenta @anzoateguigob de la mencionada red social.

Puerto La Cruz / Redacción Web