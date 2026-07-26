Exalcalde denuncia el estado crítico en el que se encuentra Barquisimeto: "Ni vialidad ni servicios"

En un balance sobre la realidad institucional y socioeconómica del país, el exalcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, denunció la ilegitimidad de las actuales autoridades locales y regionales en Venezuela, al tiempo que señaló el deterioro sistemático de los servicios públicos y la infraestructura en Barquisimeto.

Para el dirigente político, el origen de los males que aquejan a las regiones radica en la falta de transparencia electoral e institucional. «Aquí todas las gobernaciones y alcaldías en nuestro país, así como los consejos legislativos y la Asamblea Nacional, deben renovarse y legitimarse porque todas son producto de un fraude», aseveró Ramos en declaraciones a El Impulso.

Una ciudad en ruinas y servicios en declive

Al ser consultado sobre el estado actual de la capital larense, el exmandatario municipal describió un panorama desolador. «Lo que he visto de la ciudad es que de verdad está totalmente destruida, abandonada», afirmó, recordando programas de su gestión como el Plan de Asfaltado, el cual logró atender a las comunidades urbanas y a las parroquias foráneas que llevaban años sin mantenimiento vial.

Ramos enfatizó que la vialidad y el transporte público, sumados al resto de los servicios básicos, han sufrido un decaimiento progresivo debido a la falta de inversión y a la pérdida de la descentralización, recordó además el potencial económico que ostentaba la entidad.

«Barquisimeto tuvo su tiempo con tres zonas industriales e íbamos hacia una cuarta. Lamentablemente eso se paralizó cuando llegó Chávez al poder y acabó con la descentralización», afirmó.

Sin controles y con desviación de recursos

Uno de los puntos más álgidos de sus declaraciones se enfocó en la presunta corrupción dentro de los organismos locales y regionales. Ramos sostuvo que la ausencia de entes de fiscalización ha permitido el manejo irregular de los fondos públicos.

«Aquí no hay control de ningún tipo, no hay contraloría ni general, ni municipal, ni estadal», denunció, al mismo tiempo, agregó que en la actualidad existe «una desviación de recursos y un robo descarado» en las instituciones encargadas de la recaudación municipal, contrastando esta situación con la rigurosa fiscalización a la que fue sometida su administración durante su período en la Alcaldía de Iribarren.

La ruta hacia la reconstrucción

Pese al diagnóstico crítico, Alfredo Ramos insistió en que las ciudades intermedias como Barquisimeto, Maracaibo y Valencia cuentan con las capacidades necesarias para reactivar su desarrollo, siempre que se concrete un cambio en el Poder Ejecutivo nacional.

Lara / El Impulso