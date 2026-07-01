Gobernación afirma que en Anzoátegui han atendido a 465 damnificados por los terremotos 

El gobernador de Anzoátegui, Luis Marcano, informó este miércoles 1ero. de julio que, hasta la fecha, han brindado atención médica y social a 465 damnificados, que ingresaron al estado tras los terremotos del 24 de junio.

A través de su cuenta en la red social Instagram, el mandatario estadal detalló que 279 personas fueron asistidas en el Punto de Salud Transitorio habilitado en el Puerto Eulalia Buroz, en el municipio Sotillo, 95 en centros asistenciales hospitalarios del estado y 91 en domicilios.

En la publicación precisó que de los 465 que han llegado a territorio anzoatiguense, al menos 278 damnificados se encuentran en los diferentes municipios de la entidad oriental.

Distribución por jurisdicción

Marcano detalló que en Libertad hay 22, en Bruzual 57, en Sotillo 43, en Bolívar 55, en Miranda 20, en Simón Rodríguez 9, en Urbaneja 2 y en Peñalver 16.

Mientras que en Anaco, reportó, se encuentran 5, en Independencia 7, en Carvajal 5, en Freites 18, en Píritu 5 y en Guanta 14.

El resto ha estado de paso por Anzoátegui y luego se ha dirigido a otros destinos del país, como la isla de Margarita.

Verificación

"Desde la sala estadal de Protección Civil tenemos monitoreo permanente de la situación sismología y climatológica del estado, también hacemos seguimiento a la llegada de personas damnificadas y verificamos la extraordinaria labor que más de 100 bomberos, servidores de protección civil y voluntarios de Anzoátegui están realizando en estos momentos en La Guaira", señaló el gobernador a través de la red social.

Puerto La Cruz / Redacción Web