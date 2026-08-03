Gil: Sotillo suma 27 años de parálisis, oscuridad y resistencia ciudadana (+Fotos)

Luego de que se cumpliera un año de las pasadas elecciones municipales, el 27 de julio, el presidente del movimiento político Vamos con la Gente, Rodolfo Gil, aseguró que esta fecha no representa ninguna victoria democrática, ni es motivo de celebración en el municipio Sotillo.

Para el dirigente, la jurisdicción cumplió un nuevo año de "luto institucional" bajo la sombra de más de dos décadas de hegemonía política del oficialismo.

"Hacer un balance de esta gestión (dirigida actualmente por Jesús Marcano) es constatar una dolorosa verdad: el municipio Juan Antonio Sotillo se mantiene en el ostracismo, en el oscurantismo y enclaustrado en una burbuja temporal que nos devolvió al año 1998, arrastrando a su capital, Puerto La Cruz, a un estado de postración absoluta. Parece que el reloj se detuvo hace 27 años. El municipio Sotillo suma 27 años de parálisis, oscuridad y resistencia ciudadana", afirmó.

Análisis

Según el análisis de Gil, todos los que han estado al frente del ayuntamiento porteño antes del actual alcalde Jesús Marcano, "han dejado una huella profundamente negativa" que, a su juicio, se ha caracterizado por tres factores principales: indolencia, improvisación y falta absoluta de visión de futuro.

Exalcalde instó a la ciudadanía a no conformarse con la situación que vive la jurisdicción

"Las consecuencias de este modelo de gestión están a la vista de todos: la emblemática bahía de Puerto La Cruz sufre los estragos de la desidia ambiental sin planes reales de saneamiento, el sistema de agua potable continúa siendo precario y deficiente, y las políticas públicas jamás se han dirigido a garantizar la felicidad y el bienestar de la gente. En su lugar, se gobierna desde el populismo más rancio para beneficiar únicamente a un pequeño grupúsculo partidista, dándole la espalda a una ciudadanía que sufre los mismos problemas sin distinciones ideológicas", manifestó el excandidato a alcalde.

Sin normalizar

El representante de Vamos con la Gente hizo énfasis en que en medio del panorama que vive Sotillo, no se puede normalizar la situación ni aceptarla con resignación.

El dirigente criticó las fallas en el suministro de agua en Puerto La Cruz

"Esta fecha no es de conmemoración, sino de protesta cívica y resistencia ciudadana. Exigimos transparencia, eficiencia y un cambio real de rumbo, porque el municipio Juan Antonio Sotillo y su capital no se rinden; su gente sigue latiendo con la esperanza de recuperar el territorio próspero, moderno y libre que merecemos. Hoy dejamos constancia de nuestro rechazo absoluto a este modelo de exclusión y miseria institucional, sabiendo que la historia no se detiene y que la voz de los porteños jamás será silenciada", concluyó Gil.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez