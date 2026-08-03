Fue restablecido el servicio de agua en Aragua de Barcelona

A tempranas horas de este lunes, 3 de agosto, se reiniciaron las labores de bombeo en la torre toma de la planta potabilizadora de Aragua de Barcelona y ya comenzó la distribución de agua en diferentes sectores de la población.
En un vídeo difundido ayer, la alcaldesa del municipio Aragua, Cruz Torrealba, informó que a las 6:33 de la tarde se encontraba en la estación de rebombeo junto con el personal de la Hidrológica Venezolana (Hidroven), funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de Servicios Públicos de la alcaldía, recibiendo los equipos necesarios para instalarlos y retomar las operaciones necesarias para restituir el servicio de agua en la jurisdicción.
Torrealba agradeció la paciencia de los vecinos, quienes habían quedado sin suministro de agua hace más de una semana, cuando se quemaron tres transformadores en la torre toma y se paralizaron las labores afectando también a los residentes del municipio Santa Ana.
Se conoció que a eso de la 1:00 de la madrugada culminó la instalación de los equipos y hoy, aproximadamente a las 6:00 am, comenzó el bombeo del líquido hacia los tanques subterráneos para posteriormente iniciar la distribución de manera sectorizada, según el cronograma previamente establecido por las autoridades locales.
Aragua de Barcelona / Danela Luces