Fue restablecido el servicio de agua en Aragua de Barcelona

A tempranas horas de este lunes, 3 de agosto, se reiniciaron las labores de bombeo en la torre toma de la planta potabilizadora de Aragua de Barcelona y ya comenzó la distribución de agua en diferentes sectores de la población.

En un vídeo difundido ayer, la alcaldesa del municipio Aragua, Cruz Torrealba, informó que a las 6:33 de la tarde se encontraba en la estación de rebombeo junto con el personal de la Hidrológica Venezolana (Hidroven), funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de Servicios Públicos de la alcaldía, recibiendo los equipos necesarios para instalarlos y retomar las operaciones necesarias para restituir el servicio de agua en la jurisdicción.

Agradecimiento a los vecinos

Torrealba agradeció la paciencia de los vecinos, quienes habían quedado sin suministro de agua hace más de una semana, cuando se quemaron tres transformadores en la torre toma y se paralizaron las labores afectando también a los residentes del municipio Santa Ana.

Se conoció que a eso de la 1:00 de la madrugada culminó la instalación de los equipos y hoy, aproximadamente a las 6:00 am, comenzó el bombeo del líquido hacia los tanques subterráneos para posteriormente iniciar la distribución de manera sectorizada, según el cronograma previamente establecido por las autoridades locales.

Aragua de Barcelona / Danela Luces