Conductores piden reparación de la vía "La Guacharaca"

Huecos enormes y un deterioro severo de la capa asfáltica se observan en los 47 kilómetros del ramal 9, también conocido como vía "La Guacharaca", que comunica con comunidades agrícolas del municipio Aragua y también con otras jurisdicciones pertenecientes al estado Anzoátegui.

Y es que el tramo que transitan agricultores y ganaderos asentados en la zona en la que se encuentran ubicados caseríos como Guatacaro, Las Palmitas y Las Margaritas del Llano, entre otros, luce totalmente abandonado.

Problemas con lluvias

Los conductores que se desplazan por esa carretera que también conecta con la comunidad indígena de Santa Fe, ubicada en el municipio Píritu y con la población de Clarines, en Bruzual, reportan que con las lluvias se hacen lagunas gigantes en la vía y se dificulta el acceso a toda la zona.

Exhortan a las autoridades regionales a incluir el ramal 9 en el plan de rehabilitación vial para mejorar el tránsito vehicular hacia las comunidades agrícolas.

Anaco / Texto: Danela Luces