Gil exhorta a que se aplique de manera efectiva la Ley de Amnistía en favor de dirigentes anzoatiguenses

El abogado y excandidato a la alcaldía de Sotillo, Rodolfo Gil, exhortó a las autoridades judiciales del país a que aplique de manera inmediata y efectiva la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional (AN), en favor de dirigentes políticos y miembros de la sociedad civil en Anzoátegui, que se encuentren bajo persecución, régimen de presentación, imputación o detención por los hechos políticos acaecidos a partir del pasado 28 de julio de 2024.

Para Gil, este beneficio debería alcanzar directamente a la líder social Astrid Silvestri y al exconcejal Antonio Acosta, entre otros.

"En virtud de la Ley de Amnistía aprobada para superar la realidad política venezolana, hago un llamado público y urgente a las autoridades judiciales y políticas para la aplicación inmediata y efectiva de dicho beneficio en favor de los ciudadanos. Expreso mi reconocimiento a las autoridades que hoy de manera encargada dirigen el gobierno Nacional y bajo ese marco de respeto institucional acudo a las instancias correspondientes para coadyuvar en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la armonía ciudadana que nuestro país demanda en un momento tan aciago", manifestó.

A juicio del profesional del derecho, las personas relacionadas con los hechos poselectorales de 2024, y que realmente fueron detenidas por razones políticas, deben ser liberadas de toda culpa y gozar de libertad plena.

"La amnistía, como herramienta de Estado, debe ser el mecanismo que detenga el hostigamiento y permita la reinserción de los hijos de esta tierra en la vida civil y democrática. Además, sostengo que la superación de la judicialización de la política en el eje metropolitano de Anzoátegui es un paso necesario para la paz. Ningún barcelonés, portocruzano, lecheriense o guanteño debe ser perseguido por sus convicciones políticas, religiosas o inclinación sexual. Confiamos en que la voluntad política de las autoridades nacionales demostradas en los últimos días, en uso de sus facultades, permitirá sanar las heridas de la sociedad a través de la aplicación de la ley en cuestión", resaltó.

Para finalizar, el excandidato a alcalde de Sotillo exigió "respeto absoluto" al debido proceso para todos aquellos que en la actualidad enfrentan procesos judiciales derivados de las últimas elecciones presidenciales.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez