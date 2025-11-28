Gil califica de "brutalidad inaceptable" los bombardeos de Israel en Siria y Líbano

El Gobierno de Venezuela calificó este viernes de "brutalidad inaceptable" los bombardeos en Siria y Líbano, donde "comunidades enteras" han sido "arrasadas por un régimen que actúa con total impunidad", en referencia a la Administración del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

"Netanyahu dirige un gobierno criminal y genocida, responsable directo de estas atrocidades. Y mientras tanto, el sistema internacional de justicia permanece inmóvil", cuestionó el canciller venezolano, Yván Gil, en su canal de Telegram.

El Ejército israelí confirmó este viernes haber realizado una incursión de tropas en la localidad de Beit Jinn, a las afueras de Damasco, que dejó al menos 13 muertos y varias decenas de heridos tras un intercambio de fuego con supuestos milicianos del grupo islamista libanés Jamaa al Islamiya, a quienes Israel también atacó desde el aire con bombardeos.

Ataques

El jueves, tropas de Netanyahu lanzaron una serie de bombardeos contra el sur del Líbano, lo que coincidió con el primer aniversario de la entrada en vigor de un alto el fuego entre las partes, que las fuerzas israelíes violan prácticamente a diario con la ejecución de ataques aéreos.

En referencia a los ataques de Israel, el canciller venezolano dijo este viernes que el mundo "no puede seguir mirando hacia otro lado" y, en este contexto, llamó a la comunidad internacional a reaccionar y decir "basta de agresiones, basta de crímenes de guerra, basta de impunidad".

"Venezuela se mantiene del lado de los pueblos de Siria, Palestina y Líbano, y exige de la Fiscalía de la Corte (Penal Internacional) y de la propia Corte Internacional de Justicia que actúe en contra de estos crímenes de guerra y de lesa humanidad", subrayó Gil.

Caracas / EFE