Gestión Social Lechería realizó jornada gratuita de implantes subdérmicos

La Fundación Gestión Social de la Alcaldía de Lechería, en alianza con la Asociación Civil de Planificación Familiar (PLAFAM), realizó una jornada gratuita de colocación de implantes anticonceptivos subdérmicos.

La actividad, que tuvo lugar en la sede de PLAFAM Anzoátegui, benefició a un grupo de 20 mujeres provenientes de los sectores Santa Rosa, Casco Central y Aldea de Pescadores.

Las participantes recibieron atención integral con acompañamiento médico especializado, orientación sobre el uso de métodos anticonceptivos, efectos secundarios y cuidados posteriores.

El operativo se desarrolló en un ambiente de respeto y confianza para que cada mujer se sientiera tranquila y sin nervios, garantizando acceso gratuito a un método seguro y de larga duración que contribuye a la planificación familiar y a la salud reproductiva.

La Fundación Gestión Social destacó que esta jornada forma parte de su programa de atención comunitaria, que busca ampliar la cobertura de servicios de salud en alianza con instituciones especializadas como PLAFAM, que cuentan con distintas sedes en el país, comprometiéndose a facilitar el acceso a servicios y programas diversificados.

Lechería / Redacción web