Timoteo Zamabrano fue designado por la AN como embajador en España

La Asamblea Nacional autorizó este martes la designación del diputado Timoteo Zambrano como nuevo embajador de Venezuela ante España y representante permanente ante la Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo con sede en Madrid.

La propuesta fue presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y recibió el respaldo mayoritario del Parlamento. Con esta decisión, Zambrano sustituirá en el cargo a la exmagistrada y expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez.

Durante la sesión parlamentaria también fue aprobada la separación temporal de Zambrano de sus funciones legislativas, puesto que hasta ahora encabezaba la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional.

El diputado Luis Romero defendió la designación y aseguró que el dirigente opositor cuenta con experiencia política y diplomática para asumir la representación venezolana en España. Además, destacó que se trata de una señal de apertura política al incorporar a una figura no identificada con el chavismo en un cargo diplomático de alto nivel.

Romero señaló que Zambrano ha ocupado responsabilidades internacionales dentro de organizaciones como la Internacional Socialista y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), lo que, a su juicio, fortalece su perfil para el nuevo cargo.

El ahora designado embajador ha sido una figura vinculada a procesos de diálogo político en Venezuela y mantiene cercanía con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, con quien se reunió recientemente en Caracas para conversar sobre iniciativas de reconciliación y negociación política en el país.

Caracas / Redacción web