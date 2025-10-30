Gatorade y el GSSI realizaron un taller para el personal de la LVBP (+Fotos)

Gatorade, bebida deportiva, reafirma su compromiso con el béisbol nacional al llevar a cabo el “Full Count: Nutrición e Hidratación para el Rendimiento”, un taller enriquecedor sobre hidratación, nutrición y rendimiento deportivo dirigido a nutricionistas, fisioterapeutas y staff médico de todos los equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Según una nota de prensa, la actividad se realizó en alianza con el prestigioso Gatorade Sports Science Institute (GSSI) el encuentro se diseñó para fortalecer los conocimientos científicos del personal técnico y médico que trabaja día a día con los atletas de la liga.

Durante la jornada, Andrea Gilmond y Jean Carlos González Lucena, nutricionistas especializados en ciencia del rendimiento deportivo del GSSI, mostraron cómo la ciencia detrás de Gatorade ha evolucionado la forma en que los atletas se hidratan y recuperan electrolitos después de actividades físicas de alto rendimiento. Se repasó la historia de la marca, sus laboratorios independientes y los pilares científicos que la respaldan desde hace más de 50 años, destacando su compromiso con la excelencia y la innovación.

Temas tratados

El taller profundizó en temas esenciales para la optimización del rendimiento, incluyendo:

La hidratación crítica durante el esfuerzo físico, especialmente en las condiciones climáticas venezolanas.

La nutrición clave para una recuperación muscular efectiva.

Las mejores prácticas para la prevención y actuación ante golpes de calor o deshidratación.

Los participantes recibieron consejos prácticos para aplicarlos directamente con sus jugadores, además de aclarar dudas sobre los beneficios de Gatorade como aliado clave para mantener una hidratación óptima, incluso en los campos más calurosos del país.

"Con este tipo de iniciativas, Gatorade y Empresas Polar, subrayan su rol como un socio estratégico que aporta el rigor científico para impulsar el bienestar de los profesionales que conforman la LVBP", indicaron los organizadores del evento.

Caracas / Redacción Web