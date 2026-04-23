Gandoleros se quejan porque ahora no les permiten estacionarse cerca del peaje de Los Potocos

Quejas y más quejas es lo que abunda entre conductores de carga pesada, que acostumbraban estacionarse para comer y descansar, e incluso pernoctar en el peaje Los Potocos, ubicado en el municipio Bolívar, debido a que ahora no pueden permanecer cerca de la estación de cobro.

Gandoleros consultados, este miércoles 22 de abril, señalaron que desde hace dos semanas, aproximadamente, los funcionarios de seguridad que resguardan el punto de control vial les indican de forma reiterada que deben despejar el área para no obstaculizar el tránsito.

Esta situación tiene preocupado a más de uno, ya que este peaje es uno de los lugares que consideran más seguros para hacer una pausa y luego seguir hacia sus respectivos destinos.

"Esto nunca había pasado y nos está afectando bastante. Uno prefiere estar aquí porque es más seguro, ya que están presentes los funcionarios policiales. Aquí uno come y duerme antes de seguir, pero ahora es imposible, te dejan estacionarte 10 minutos y después te empiezan a mover. Ahorita no me dejaron ni comer", relató el chofer Orlando Hernández.

Su colega, el señor Eduardo Escobar, manifestó que si las autoridades no quieren que permanezcan en las adyacencias del peaje Los Potocos, deben habilitar un área acorde para las gandolas que esté a pocos metros, pero que no afecte el flujo vehicular.

"Tiene que ser cerca, porque si uno está muy lejos del peaje nos pueden pegar 'un quieto' (robar). Esta medida nos está perjudicando, porque no da chance ni de beberse un refresco", añadió.

Comerciantes también están en contra de la medida / Foto: Arturo Ramírez Vendedores proponen que dispongan de terrenos cercanos para gandoleros / Foto: Arturo Ramírez

Otros afectados

La medida no sólo ha causado malestar en gandoleros que frecuentan el lugar, sino también en comerciantes que laboran cerca de la caseta de cobro.

Yaneise Torres, una de las que ofrece alimentos preparados en un pequeño negocio, aseguró que en las últimas dos semanas sus ventas se han visto disminuidas por esta situación.

"Ya cuando tienen 30 o 40 minutos frente al negocio, vienen los funcionarios a quitarlos, porque dicen que este tramo de la vía es muy angosto y no puede haber gandolas estacionadas en los alrededores. Yo creo que la solución es que habiliten un espacio donde ellos puedan resguardarse y nosotros podamos seguir ofreciendo nuestros servicios. Aquí hay un terreno atrás, donde funcionaba una planta de asfalto, que se puede usar. Yo no sólo preparo alimentos, sino que tengo un lugar donde ellos pueden asearse, y por todo cobramos Bs 4 mil. La idea es que podamos seguir trabajando", explicó.

Mirna Paraguatei, quien es cocinera en otro local, también se unió a la petición a las autoridades de que active un sitio exclusivo para gandoleros.

"Tal y como ellos lo dicen, aquí tienen más seguridad por la presencia de los guardias", resaltó.

Barcelona / Jesús Bermúdez