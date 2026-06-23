FVM denuncia que siguen desaparecidas 71 toneladas de medicinas enviadas por EEUU

La Federación Médica Venezolana (FMV) denunció que 71 toneladas de medicamentos e insumos médicos enviados por Estados Unidos en febrero pasado aún no llegan a los hospitales públicos del país.

El presidente de la FMV, Douglas León Natera, en rueda de prensa este lunes, reiteró la alerta tras un monitoreo en al menos 18 estados. Los colegios médicos y directivos hospitalarios consultados confirmaron que ninguno de los insumos ingresó a la red asistencial.

“La opacidad continúa”, afirmó León Natera. El gremio solicitó de forma formal a la Embajada de Estados Unidos en Caracas que investigue el destino exacto de la ayuda y que difunda la información disponible. Los médicos agradecieron la respuesta inicial de la legación diplomática, pero insistieron en la necesidad de mayor transparencia.

Los envíos consistieron en dos lotes: uno inicial de alrededor de 6 toneladas y un segundo de más de 65 toneladas. El gobierno venezolano recibió los cargamentos en el aeropuerto de Maiquetía y aseguró que distribuyó parte de ellos. Delcy Rodríguez informó en mayo que se entregó el 47 % de los insumos. Sin embargo, el personal médico reportó que no observó ningún impacto real en los centros de salud.

La FMV calificó la situación como una “opacidad inmensa”. Los familiares de los pacientes continúan con la compra de jeringas, guantes y medicamentos básicos, mientras la escasez persiste en salas de emergencia y quirófanos.

El gremio exigió una auditoría clara y rendición de cuentas sobre el paradero de la ayuda humanitaria. “No se trata solo de fotos en aeropuertos, se trata de vidas”, concluyó León Natera. La denuncia mantiene la atención sobre la crisis estructural del sistema de salud.

Caracas / Efecto Cocuyo