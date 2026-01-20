FVF anunció que Oswaldo Vizcarrondo es el nuevo seleccionador de Venezuela

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció el martes que el exdefensor Oswaldo Vizcarrondo, de 41 años de edad, será el nuevo seleccionador de Venezuela con miras a los procesos clasificatorios a las Copas del Mundo 2030 y 2034.

Vizcarrondo, quien en 2025 estuvo al frente de la tropa sub 17 nativa que compitió en el Mundial de la categoría en Catar, tomó la vacante dejada por el argentino Fernando Batista, quien fracasó en su intento de guiar a La Vinotinto absoluta a la justa universal 2026, organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), y que se llevará a cabo simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá durante el próximo verano.

El exzaguero, que también estuvo al frente de cuadros sub 15 y sub 20 patrios, fue contratado por la FVF en medio de una serie de rumores que aseguraban quye otros entrenadores criollos, entre ellos Rafael Dudamel, Richard Páez y César Farías, también figuraban en el grupo de candidatos para quedarse con el puesto.

Experiencia

Vizcarrondo, quien se formó como capataz en las versiones inferiores del Nantes FC de Francia, ya estuvo al frente de la oncena mayor de Venezuela en un careo amistoso efectuado en octubre de 2025. Lo hizo en un tope contra Argentina, que .se impuso 1-0 en Estados Unidos.

De acuerdo con Meridiano, al nuevo mandamás del conjunto granate lo acompañarán los asistentes Marcos Mathias y Kleber Xavier, además de los preparadores Mario Marín (porteros) y Oscar Ortega (condición física) durante su gestión.

Promesa

"Quiero dejar un legado. Espero que este sea el inicio de grandes éxitos y seguramente va a ser así", dijo Vizcarrondo al mencionado medio de comunicación.

Trascendió que este martes también fue designado Juan Domingo Tolisano, quien estuvo al frente de Deportivo La Guaira en la Liga FUTVE 2025, como nuevo timonel de agrupación nacional compuesta por futbolistas menores de 20 años de edad.

Valencia / Joseph Ñambre