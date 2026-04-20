Futpv: Seguimos esperando que liberen al resto de petroleros detenidos de Anzoátegui y el país

José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), informó que aún faltan por ser excarcelados, al menos 16 trabajadores de la industria que laboran en el estado Anzoátegui, los cuales se encuentran detenidos por "motivos políticos" desde hace más de un año.

De acuerdo con una lista difundida por el dirigente, los que permanecen en el Centro Penitenciario Yare II, en Miranda, son los siguientes: Freddy Hernández, César Cifa, Carlos Mujica, Alberto Centeno, Iván Millán, Ronny Rojas y George Guerra (entre estos hay gerentes y superintendentes), Richard Cova, Ramón Cruels, Larry Moya, Morón, Rodolfo Fuentes y Jesus Garcia (militares), Luis Delcine, Vijay Singh y Carlos Peralta (estos últimos civiles).

Bodas reiteró que no sólo deben ser liberados, sino que además tienen que reincorporarse a sus funciones dentro de Petróleos de Venezuela S,A, (Pdvsa).

Cabe recordar que 38 petroleros de Anzoátegui que estaban detenidos recibieron su boleta de excarcelación el pasado jueves 16 de abril, no obstante, el fin de semana no se produjeron más liberaciones.

"Hasta ahora han sido excarcelados 51 en todo el país, de los cuales 38 son de Anzoátegui. Seguimos exigiendo la libertad de todos (restan al menos 75) y que sean incorporados a sus puestos de trabajo. Exigimos que sea libertad plena y no bajo medida cautelares con régimen de presentación una vez al mes, como se concretó con los primeros 51 la semana pasada. Se dice que es posible que esta semana se produzcan más excarcelaciones", añadió.

Visita a la empresa

El secretario general de la Futpv informó, además, que los trabajadores que fueron excarcelados la semana pasada acudieron a la empresa este lunes 20 de abril para que la gerencia atienda su solicitud de reincorporación a sus puestos de trabajo, pues hasta ahora no se ha aplicado la medida.

"Seguimos esperando la reincorporación de estos compañeros, así como la de los más de mil trabajadores de Pdvsa y empresas mixtas que tienen órdenes de reenganche y pago de salarios caídos, pero los patronos están de desacato", concluyó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez