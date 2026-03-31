Futpv exige liberación de petroleros tras cumplir 17 meses detenidos por razones políticas 

Una vez más, el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, exhortó al Estado a que libere a los 126 ciudadanos ligados a la industria que siguen detenidos por "motivos políticos".

Tras cumplirse 17 meses desde que fueron privados de libertad, y pese a la aprobación de la Ley de Amnistía, el dirigente sindical afirma que este instrumento no está amparando a los petroleros del país.

"Seguimos exigiendo la libertad de estos compañeros, quienes fueron llevados de sus puestos de trabajo sin orden judicial, no fueron presentados en los lapsos que establece la ley y hasta ahora no han sido liberados", insistió.

Bodas aseguró que los familiares de los detenidos han pedido apoyo en diversas instituciones e incluso la propia Asamblea Nacional, organismo que promovió la Ley de Amnistía, pero hasta ahora no han obtenido respuestas satisfactorias.

"Los familiares viven un viacrucis, muchos van desde Puerto La Cruz, Falcón u otros estados, hacia Caracas para seguir la situación de los detenidos y algunos no tienen ni dónde quedarse a dormir, otros hasta hacen comida para sus parientes detenidos y no le reciben los alimentos. Es una situación horrible", enfatizó.

De acuerdo con la lista suministrada por el dirigente de la Futpv, de los 126 petroleros presos por razones políticas, al menos 43 son de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

Es importante recordar que todos están recluidos en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado de Miranda, desde octubre del año 2024.

Para finalizar, el secretario general de la Futpv exigió a las autoridades que permita la reincorporación a sus puestos de trabajo a los más de mil petroleros que tienen orden de reenganche y pago de salarios caídos, así como de los que fueron despedidos por motivos políticos tras las elecciones presidenciales de hace dos años.

Puerto La Cruz / Redacción Web