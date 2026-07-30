Un Spider-Man más maduro en un filme bien recibido por la crítica, pero ¿y los fans? (+Fotos)

Tom Holland se mete por cuarta vez en el traje de Spider-Man en una entrega centrada en la madurez del superhéroe pero también en su soledad. Una cinta que ha sido bastante bien recibida por la crítica internacional, mientras la expectación es enorme para ver si logra superar la taquilla de la entrega anterior.

Holland, a quien hace apenas dos semanas le llovieron críticas por su débil interpretación de Telémaco en 'La odisea' de Christopher Nolan, demuestra ahora que tiene tomada la medida de Spider-Man y ofrece una buena actuación, eso sí, con el apoyo de un reparto que está por encima del británico en un filme que llega a los cines de todo el mundo.

Zendaya se roba cada escena en el nuevo filme

Zendaya, que se come las escenas cada vez que aparece en pantalla, es el contrapunto real al mundo fantástico de Spider-Man. Sadie Sink, una de las estrellas de 'Stranger Things', brilla como una villana (¿o no lo es?) llena de contradicciones. Y Jacob Batalon es lo más divertido de la historia con su personaje de Ned, el antiguo mejor amigo de Peter Parker. Y eso que sale demasiado poco.

Hay que recordar que al final del largometraje anterior, 'Spider-Man: No Way Home' (2021), el doctor Strange (Benedict Cumberbatch) utilizó su magia parar borrar al hombre araña de la memoria de todos sus seres queridos. El objetivo: protegerles frente a los enemigos del héroe.

Soledad

Así que en el comienzo de 'Spider-Man: Brand New Day' nos encontramos a un Peter Parker/Spider-Man solo, dedicado en cuerpo y alma a detener a cualquier delincuente de poca monta, y de nuevo escondido bajo la máscara, sin que nadie conozca su identidad.

Solo se relaciona, telefónicamente, con una policía (una Liza Colón-Zayas totalmente desaprovechada). Y mientras, MJ (Zendaya) y Ned culminan su etapa en el prestigioso MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), alejados de Spider-Man, que va cayendo en un pozo de autodestrucción sin saber cómo controlar el aumento de sus poderes.

Tom Holland protagoniza la cuarta entrega de la saba del trepamuros

En la película aparecen Mark Ruffalo (Dr Banner/Hulk), y una divertidísima Florence Pugh (Yelena Belova) como asesores de Spider-Man, mientras que Jon Bernthal interpreta a una especie de Rambo que ayuda (o entorpece) al superhéroe. En medio se mezcla el mundo X-Men, aunque no de la forma en la que los espectadores pueden imaginar.

Una historia dirigida por el poco conocido Destin Daniel Cretton (su película más famosa es 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings', 2021) que parece haberse inspirado en los Batman de Nolan o en el David Cronenberg de 'The Fly'.

Florence Pugh es una de las actrices que realiza una presentación especial en la obra

Críticas y aspiraciones en taquilla

El filme para el diario británico The Guardian es "a veces impactante y otras veces lento" y cree que es Zendaya la que salva a Holland de naufragar; Variety apunta a que el filme batirá todos los récords de taquilla y se acercará a las cifras de 'Avengers: Endgame', y The Hollywood Reporter destaca las trepidantes escenas de acción, aunque también resalta que hay "algún que otro momento de lentitud".

Esos momentos más introspectivos e incluso demasiado sentimentales equilibran la narración, pero se salen del estilo que el cine utiliza ahora para atraer al público más joven, habituado a un alocado ritmo que no permite ni un descanso.

Eso pone en duda si el filme podrá igualar o incluso superar la gran recaudación de la entrega anterior.

Sadie Sink es una de las antagonistas de la película del arácnido

'Spider-Man: No Way Home' fue la película más taquillera de 2021, con 1.921 millones de dólares, lo que la sitúa en el octavo puesto de la lista de filmes con mayor recaudación de la historia del cine, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

Es, en términos globales, la más exitosa de todas las películas de Spider-Man, muy por encima de las tres protagonizadas por Tobey Maguire y las dos de Andrew Garfield.

Hito en el cine heroico

Y en los que se refiere a historias de superhéroes, solo es superada por 'Avengers: Endgame', que con 2.799 millones de dólares, ocupa el segundo puesto (por detrás de 'Avatar'), y 'Avengers: Infinity War', en el séptimo, con 2.052 millones.

Conseguir el reino de este año parece fácilmente al alcance de este nuevo Spider-Man, ya que hasta ahora las tres películas más taquilleras -'Toy Story 5', 'Michael' y 'The Super Mario Galaxy Movie'- superan por muy poco los 1.000 millones de dólares.

Jon Bernthal es otra de las figuras que aparece en el filme

Deadline calcula que en su primer fin de semana en salas podría conseguir 465 millones de dólares. Una cifra enorme, pero 'No Way Home' llegó a los 600. Eso sí, en este caso, este nuevo Spider-Man se estrenará en China, lo que puede marcar una enorme diferencia.

Los Ángeles / EFE