En Carúpano la actividad comercial se desarrolló con normalidad durante el feriado de este 24 de julio

El feriado del 24 de julio, por el natalicio del Libertador Simón Bolívar y el Día de la Armada, no supuso un cambio en la rutina del sector comercial del municipio Bermúdez, en el estado Sucre.

Este viernes, tanto establecimientos comerciales como compradores confluían en las calles Juncal, Independencia, Carabobo y Libertad, pese al asfixiante calor, el racionamiento eléctrico y el festivo, que solo sacó de la rutina a los entes públicos como la alcaldía, los registros y las instituciones educativas.

En la calle Juncal, la señora Luisa Echeverría, quien es vecina de Guayacán de las Flores y compraba vegetales en un local al aire libre, señaló que ya nadie se preocupa por ese tipo de fechas. “Igual hay que salir a resolver problemas y a buscar la manera de comprar lo que hace falta en la casa”.

En tanto, un vendedor informal, que prefirió no identificarse, dijo que ellos no tienen días libres. “La rutina es venir prácticamente todos los días, porque dependemos de lo que hacemos a diario”.

Quejas

El ruido ensordecedor de las plantas eléctricas en las puertas de los negocios anunciaba la llegada de las cinco horas de racionamiento eléctrico.

Pedro Rivas, docente jubilado de la zona costera del municipio, expresó su molestia tanto por el ruido como por la falta de electricidad. “La falta de luz, el calor, la aglomeración de gente, hace que salir sea una tortura. Y eso que hoy es feriado”.

Cerca de la 1 de la tarde, la compradora Mirian Urbano estaba en un local de la calle Libertad comprando frutas. “Ayer pagó el sector educación y uno lo que hace es salir corriendo a comprar comida”, dijo.

Acotó que veía la ciudad normal, “como cualquier día”, pese a que en Carúpano la tradición naval es arraigada y este 24 también se conmemoró el día de ese componente militar.

Sucre / Yumelys Díaz