Funvisis contabilizó 2.152 sismos desde el 24 de junio de 2026

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) contabilizó 2.152 eventos sísmicos en el territorio nacional a partir de los dos terremotos registrados el 24 de junio de 2026.

La información fue precisada por la directora del Departamento de Geología de la institución, Luz María Rodríguez, durante una entrevista concedida a Unión Radio.

La especialista detalló que la mayor acumulación de energía y la consiguiente concentración de réplicas se localizan entre los estados Yaracuy y La Guaira, entes geográficos identificados como los epicentros de los eventos telúricos iniciales.

Actividad

Rodríguez explicó que el volumen de la actividad sísmica disminuye a medida que se avanza hacia las regiones extremas del oriente u occidente del país. No obstante, recordó que Venezuela es una nación de condición inherentemente sísmica debido a la presencia de fallas activas en diversas zonas de su geografía, por lo que este tipo de movimientos puede repetirse tanto en el presente como en el futuro.

El monitoreo técnico continuará desplegado a escala nacional durante los próximos meses, período en el cual persistirá la ocurrencia de réplicas.

Rodríguez advirtió que varios de estos movimientos serán perceptibles para la ciudadanía, mientras que otros únicamente serán captados por el instrumental de medición.

Una necesidad

A raíz de los eventos de junio, el organismo técnico consideró indispensable la instalación de nuevas estaciones de medición en puntos estratégicos del país para fortalecer la cobertura del sistema de vigilancia sísmica.

De igual forma, la vocera de Funvisis destacó la relevancia de implementar estudios de microzonificación sísmica en los centros urbanos, al tiempo que aclaró que la ejecución de estas evaluaciones complejas requiere un tiempo prudencial de desarrollo tras la contingencia.

Caracas / Redacción Web