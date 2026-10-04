Fiscalía de Estados Unidos considera que Maduro y Flores no tienen inmunidad y exige continuar juicio

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó formalmente desechar las mociones de desestimación de cargos presentadas por Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes pretendían eludir el proceso judicial en su contra alegando contar con inmunidad diplomática y de jefatura de Estado.

El recurso formulado por el Ministerio Público estadounidense busca desvirtuar en su totalidad los alegatos planteados por la defensa de los acusados y exige al juez asignado al caso que ordene la continuidad del procedimiento en los tribunales federales.

Según dio a conocer el abogado constitucionalista y analista jurídico Nizar El Fakih, la respuesta del Gobierno norteamericano fue suscrita por cuatro fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Documento

El documento ante la corte incluye además una declaración oficial emitida por el Departamento de Estado que ratifica que la administración estadounidense desconoce el estatus de Maduro como presidente de Venezuela y de Flores como primera dama, fundamentando la inaplicabilidad de cualquier prerrogativa de inmunidad sobre ambos procesados.

En su escrito, la representación fiscal enfatizó que los señalados incurrieron en actuaciones deliberadas para evadir las normativas vigentes, participando en esquemas vinculados a delitos de narcotráfico, narcoterrorismo y tráfico ilícito de armas.

Con esta posición unificada del Ejecutivo y el Poder Judicial estadounidense, la causa penal prosigue su curso legal a la espera de un pronunciamiento definitivo por parte del tribunal de la causa.

Nueva York / EFE