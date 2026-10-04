Bomberos de Distrito Capital sofocaron incendio en guardería de Montalbán III (+Fotos)

Un incendio se registró el sábado en una guardería ubicada en la urbanización Montalbán III, al oeste de la capital venezolana, sin que se reportaran víctimas fatales ni personas heridas.Las llamas fueron sofocadas por efectivos del Cuerpo de Bomberos de Distrito Capital.

El siniestro se inició alrededor de las 11:00 am en el cuarto piso del Centro Comercial Caracas, recinto de cuatro niveles y una planta subterránea que alberga el espacio de cuidado infantil denominado English Esides. Los funcionarios de Bomberos de Distrito Capital se trasladaron de inmediato al lugar para contener la emergencia.

Versión oficial

De acuerdo con los reportes oficiales divulgados por los apagafuego, las llamas se concentraron en la zona del comedor del establecimiento, un área que abarca aproximadamente 40 metros cuadrados.

El comandante general de la agrupación bomberil, Pablo Palacios, confirmó que las labores de extinción permitieron sofocar el fuego de manera oportuna, evitando la propagación de las llamas hacia los comercios contiguos y otras áreas de la estructura.

En el momento en que se desató el fuego no se encontraban niños dentro del recinto, hallándose únicamente en el lugar la encargada del establecimiento. Tras culminar los trabajos de enfriamiento y refrescamiento de la superficie afectada, las autoridades competentes iniciaron los peritajes técnicos correspondientes para determinar las causas que originaron las llamas.

Caracas / Redacción Web