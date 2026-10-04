Edmundo González Urrutia condenó ataques misóginos en la política venezolana

El opositor Edmundo González Urrutia cuestionó la normalización de las agresiones verbales basadas en el género y rechazó el uso de la condición de mujer como herramienta de descalificación en el debate público.

Por medio de su cuenta en la red social X, González se refirió a los insultos dirigidos contra figuras políticas como Dinorah Figuera, María Corina Machado y Delsa Solórzano.

Explicó que el rechazo a estos ataques no debe condicionarse a las virtudes o a la conducta de las afectadas.

"Una mujer puede caernos mal. Puede equivocarse. Puede ejercer mal el poder. Puede ser nuestra adversaria. Todo eso admite crítica, incluso una crítica muy dura. Lo que no admite discusión es que su condición de mujer se utilice para degradarla", dijo.

También se refirió al "costo" de hacer política para las mujeres y asumió que muchas veces los hombres "no lo enfrentan".

Caracas / Redacción web