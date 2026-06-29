Funerarias de El Tigre prestarán servicios gratuitos a víctimas de tragedia sísmica

Varias agencias funerarias de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, se han puesto a disposición, para brindar servicios gratuitos a los fallecidos por los movimientos sísmicos que afectaron al país. Además, ofrecen orientación en la gestión expedita de traslados de cuerpos hacia la zona oriental.

Entre las casas funerarias que se sumaron a la iniciativa solidaria, se encuentran Rivas, La Fe y Memoriales del Sur, las cuales facilitan ataúd, preservación, cremación y sepelio.

Nestor Ochoa, propietario de Memoriales del Sur, hizo un llamado a familiares de las víctimas que necesiten asistencia para dar el último adiós a sus seres queridos en el municipio Simón Rodríguez.

"Estamos totalmente prestos a brindar los servicios, bien sea velación a domicilio o velación en agencia funeraria", manifestó.

Explicó que la cobertura de los servicios no incluye traslados, debido a que demandan una regulación legal, requisitos sanitarios y una logística compleja ante el contexto de la catástrofe. "Son bastante engorrosos en el tiempo de espera en la zona afectada".

Trámites para traslado

Luis Leonardo Ruíz, propietario de La Fe, explicó que en estos casos mayormente se utiliza la cremación por el estado que presentan los cadáveres tras permanecer bajo los escombros por tiempo prolongado. Para ello, mencionó que se requiere una documentación obligatoria.

"Se necesita el certificado de defunción, el acta de defunción, el permiso de cremación y oficio de la Fiscalía. Esto lo pueden sacar directamente allá en Caracas, en la morgue donde se encuentra el cuerpo de su familiar", precisó.

Comentó que en estos lugares se instalaron unos toldos para agilizar la documentación exigida, con personal de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias (Canadefu) y la Asociación Profesional de la Industria Funeraria (Asoproinfu), Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y Registro Civil.

Se pudo conocer que en las próximas horas, los restos de al menos cinco personas que fallecieron en la zona de tragedia estarían llegando a El Tigre para recibir las exequias.

El Tigre / Damary Díaz