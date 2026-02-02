Fundación Prosperi aportó 25 mil dólares en tres carrozas para mejorar el desfile del Carnaval de Carúpano

La Fundación Prosperi, Carnival Films, Chocolates Yeih y la Cámara de Comercio de Carúpano, en el estado Sucre, realizaron una rueda de prensa este lunes, para anunciar el aporte que harán a la realización del Carnaval Turístico Internacional de la ciudad, que se realizará en dos semanas.

Jorge Thielen, director ejecutivo de la fundación, de entrada, señaló que la visión que tienen es mejorar la festividad y para ello, para dar vistosidad a la caravana y aportar un espectáculo de calidad, invirtieron 25 mil dólares a tres carrozas, que mostrarán un tema novedoso y apostarán por la satisfacción de los visitantes.

“El Carnaval es un evento que atrae turismo y es un motor de la economía, que beneficia a la colectividad, en su cadena económica”, recalcó e insistió en que los cambios que se vislumbran deben ser aprovechados en beneficio de la gente.

Thielen, como vocero del grupo, dijo que quieren que se tome en cuenta la propuesta de hacer el desfile por la avenida Perimetral, para que los visitantes estén mejor ubicados, que haya orden y saben de intenciones de hacer el cambio, desde el sector gubernamental.

Señaló que esperan ver mejorías en lo económico y que este hecho entusiasme a otras empresas a participar en el evento. “Es el evento cultural con mayor importancia y eco a nivel nacional”.

Carroza de película

Precisó que el aporte fue entregado a Carnival Films, un grupo que se encarga de elaborar carrozas votivas, con temáticas de películas taquilleras. El año pasado fueron el impacto del Carnaval con el montaje del Perla Negra de la producción Piratas del Caribe y este año, el tema se centró en la película Avatar de James Cameron.

El montaje mostrará una carroza patrocinada por la Fundación Prosperi, otra por la Cámara de Comercio y una tercera por Chocolates Yeih, con la participación de unas 50 personas en escena.

Agregó Thielen que apuestan por un Carnaval participativo y no un evento paternalista que salga de la nada, que involucre a otras personas y empresas.

Los voceros de Carnival Films precisaron que en todos los montajes se trata de resaltar los recursos autóctonos, tal es el caso del cacao, que fue el tesoro que destacó en Piratas del Caribe y este año, con Avatar resaltarán la biodiversidad y la naturaleza pariana.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano