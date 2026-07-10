Fundación FIFA destina un millón de dólares de su Fondo Humanitario para Venezuela tras terremotos

La Fundación FIFA anunció la asignación de un millón de dólares provenientes de su Fondo Humanitario. El objetivo de este aporte económico es financiar los trabajos de respuesta ante los terremotos registrados en Venezuela.

De acuerdo con la Federación Internacional, estos recursos se utilizarán para proporcionar asistencia a los habitantes de las zonas afectadas, respaldar las operaciones de respuesta a emergencias y ayudar a las comunidades a iniciar el proceso de recuperación. Según EFE, la organización indicó que esta acción forma parte de su política de proveer atención ante catástrofes naturales, para lo cual utiliza su mecanismo de financiamiento de contingencia.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió una declaración en la que expresó que la población venezolana cuenta con la solidaridad del organismo. El dirigente añadió que el propósito de la Fundación es acompañar al país y apoyar a las organizaciones humanitarias, así como a los socios locales, que se encargan de trasladar la asistencia a los afectados.

En el mismo reporte, el presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, Mauricio Macri, señaló que los miembros de la institución acompañan a las personas impactadas por el movimiento telúrico. Macri detalló que el Fondo Humanitario se emplea en esta ocasión para respaldar el trabajo de las organizaciones responsables de entregar la ayuda en las comunidades.

La FIFA comunicó, además, que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) colabora en las labores de asistencia mediante el sector futbolístico nacional. Según el ente internacional, esta participación muestra el rol que puede ejercer el deporte durante las etapas de respuesta y recuperación.

Los detalles sobre los proyectos que recibirán el capital y los mecanismos específicos de distribución de los fondos se publicarán a medida que concluyan las evaluaciones sobre el terreno y se definan los aspectos logísticos del operativo.

Nueva York / Redacción Web