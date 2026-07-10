Concluye misión de asistencia humanitaria de la India tras sismos en Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India informó a través de un comunicado que la misión de asistencia en Venezuela finalizó este viernes. De acuerdo con la entidad, el balance del operativo registra 8.000 procedimientos médicos y 20 cirugías dirigidas a los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio. La cartera precisó que los eventos sísmicos han causado hasta el momento más de 3.800 decesos y cerca de 17.000 heridos.

La iniciativa, denominada 'Operación Amistad', fue desplegada por el gobierno de Nueva Delhi tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados en el país sudamericano. Las actividades terminaron con el retorno del contingente médico y militar a la capital india.

Según el reporte oficial de la cartera, el hospital de campaña del Ejército de la India proporcionó atención a los ciudadanos, concretando los procedimientos médicos y las investigaciones de laboratorio documentadas durante el tiempo que permanecieron sobre el terreno.

Las autoridades indias detallaron en el documento que la movilización incluyó el traslado de dos aviones de la Fuerza Aérea con 41 integrantes de la unidad de hospitales de campaña, la cual estaba compuesta por cirujanos, anestesistas y personal paramédico. El Ministerio añadió que se trasladaron seis toneladas de medicamentos y equipos, además de 30 toneladas de suministros de socorro que comprendían tiendas de campaña, purificadores de agua y generadores.

La entidad gubernamental también indicó el despliegue de dos cubos BHISHM, consistentes en sistemas de hospitales móviles y modulares diseñados por el Gobierno de la India para la respuesta médica en zonas de contingencia.

El informe recoge que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, transmitió su agradecimiento al primer ministro de la India, Narendra Modi, por la asistencia técnica y logística entregada durante la crisis.

Nueva Delhi / Redacción web