Fundación Ángeles del Camino cumple 18 años de lucha contra el abuso sexual infantil

La Fundación Ángeles del Camino, que nació en el estado Anzoátegui y ha ido extendiendo su alcance con el pasar del tiempo, cumplió este jueves, 7 de mayo, 18 años de lucha contra el abuso sexual infantil.

Según lo expresado por su presidenta, Beatriz Bustamante Oropeza, en las casi dos décadas de labor que tienen han trabajado en ser una mano amiga para niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de este delito.

También han hecho esfuerzos en sembrar conciencia en la población, bajo el lema "es responsabilidad de todos evitarlo".

La vocera comentó que en todos estos años han recibido más de 11 mil peticiones de auxilio, aunque señaló que muchos desparecen luego de ese primer contacto. Sin embargo, enalteció lo que han logrado, pues han visto de cerca muchas vidas restauradas.

Impacto

En el marco de su aniversario, la fundación tuvo un encuentro con la prensa de la zona norte del estado Anzoátegui. Allí Bustamante destacó que desde sus orígenes se han dedicado a al menos "procurar la restauración del tesoro que es la infancia de nuestro país".

También resaltó que gracias a la unión de múltiples aliados han logrado extender el alcance, sin que esto represente gasto ni para la organización y menos para las víctimas.

"Dios nos ha permitido con puentes de amor anclarnos en las vidas de niños, niñas y adolescentes; y sus familiares, inclusive adultos, quienes de niños sufrieron este terrible agravio y no lo han podido sanar aún", comentó.

De igual manera la presidenta de la fundación enfatizó que están en una constante campaña en la que convocan a la población en general a unirse "contra el más perverso crimen". "Creemos que la indiferencia es casi tan agresiva como el propio depredador", acotó.

Testimonio

Bustamante Oropeza contó que fue víctima de abuso sexual a los 17 años y eso la hizo pasar por momentos desagradables en su vida. No obstante, indicó que en el camino "conoció a Dios" y desde entonces ha podido levantarse para sanar ella y ayudar a otros en su proceso.

Finalmente informó que la principal vía para ponerse en contacto con ellos es la red social Instagram, donde los encuentran como @fundacion.angelesdelcamino.

Aseguró que allí están los contactos telefónicos a disposición de las víctimas (o sus familiares) que necesiten ayuda.

Barcelona / Javier A. Guaipo