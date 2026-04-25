Fuertes lluvias dejan más de 50 viviendas afectadas y vialidades obstruidas en el estado Lara

Las intensas precipitaciones registradas durante la tarde del pasado 24 de abril han dejado un saldo de viviendas damnificadas y daños en la infraestructura vial en diversos municipios del estado Lara. Así lo informó Luis Mujica, director de Protección Civil y Administración de Desastres en la entidad, quien detalló que la inestabilidad atmosférica vino acompañada de descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Municipio Jiménez: El más golpeado

La zona más afectada por el fenómeno climático fue el municipio Jiménez. Según el balance oficial, se contabilizaron 53 viviendas con voladuras de techos y múltiples árboles caídos en la ciudad de Quíbor.

Ante la emergencia, se desplegó un operativo inmediato integrado por el Cuerpo de Bomberos de Jiménez, funcionarios de Protección Civil y equipos de la Alcaldía Bolivariana para atender a las familias damnificadas y despejar las vías obstruidas por los restos vegetales.

Reportes de anegaciones en Iribarren

El municipio Iribarren también sufrió las consecuencias del temporal, específicamente en la parroquia Guerrera Ana Soto. En la comunidad de Pavia, el desbordamiento de una quebrada provocó la anegación de viviendas en cuatro sectores distintos. Las autoridades locales se encuentran en el sitio realizando la evaluación de daños y el censo de las familias afectadas.

Afectación agrícola en Morán

Para este 25 de abril, las comisiones de Gestión de Riesgos se han trasladado a la comunidad de Hato Arriba, en el municipio Morán. Mujica informó que se encuentran evaluando una falla en la vialidad agrícola, sector estratégico para la producción local que resultó comprometido tras el paso de las lluvias del viernes.

«Nos mantenemos alerta. Todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos continúa desplegado, ya que persiste la inestabilidad atmosférica en gran parte del occidente del país», declaró el director de Protección Civil Lara.

Canales de atención

Las autoridades hicieron un llamado a la calma y a la prevención, instando a la ciudadanía a reportar cualquier incidente a través de las líneas de emergencia:

Líneas locales: 0251-2544889 / 0251-2543965

Línea nacional: 911

El Sistema de Gestión de Riesgos permanece en monitoreo constante bajo las instrucciones de la gobernación del estado para garantizar la respuesta inmediata ante cualquier nueva eventualidad meteorológica.

Lara / El Impulso